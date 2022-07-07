Таропрогноз на 8 липня 2022: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Не пропустіть "своє" цієї п’ятниці

У п’ятницю, 8 липня, у багатьох можуть виникнути конфлікти, проте деякі зможуть обернути їх на свою користь.

Так каже розклад "Телеграфа" за картами Таро на п’ятницю. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:

Тепер подивіться, яка там була карта:

Ліворуч праворуч — перевернута Імператриця, Лицар жезлів і Вісімка пентаклів

І знайдіть її розшифрування:

Перевернута Імператриця

У п’ятницю у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.

Лицар жезлів

Ця картка попереджає, що 8 липня Ви можете зіткнутися зі змінами, проте вони не обов’язково будуть приємними. Можливі конфлікти, несподіванки і навіть переїзд, проте це дасть Вам і можливість для зростання.

Вісімка пентаклів

У Вас у п’ятницю будуть сили та настрій, щоб плідно працювати та розвиватися для досягнення в майбутньому матеріальних благ та стабільності, — саме час докласти небагато зусиль для цього.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку пощастить у липні цього року.