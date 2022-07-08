Таропрогноз на 9 июля 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Погадаем вместе, что уготовил Вам день грядущий

Для многих суббота, 9 июля, принесет неуверенность и эмоциональную нестабильность, однако некоторые наоборот будут одарены любовью и теплом.

Так говорит расклад по картам Таро на этот день от "Телеграфа". Чтобы узнать, что именно для Вас приготовил девятый день июля, — выберите без раздумий одну из трех карт на картинке ниже:

Теперь посмотрите, какая там была карта:

Слева направо — перевернутая Королева кубков, перевернутая Двойка жезлов и Туз кубков

И расшифровываем их все по порядку:

Перевернутая Королева кубков

В перевернутом виде эта карта предупреждает, что возможно у Вас будет дурное настроение с нотками депрессии, в связи с чем Вы можете захотеть забыться в алкоголе или сериалах, — постарайтесь заранее придумать, чем заняться, чтобы не утонуть в пучине самокопаний.

Перевернутая Двойка жезлов

В этом положении карта советует соблюдать в субботу нейтралитет в спорах и конфликтах, чтобы не стать жертвой манипуляции, — особенно это касается рабочих вопросов и коллектива.

Туз кубков

Это карта любви эмоциональной и духовной, которая указывает, что в субботу у Вас может осуществиться тайное желание или же встретиться любовь. Слушайте свою интуицию, не скупитесь на любовь близким и позвоните родным, с которыми давно не поддерживали связь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким двум знакам Зодиака карты Таро обещают успех в июле.