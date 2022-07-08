Таропрогноз на 9 липня 2022: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Погадаємо разом, що приготував Вам день прийдешній

Для багатьох субота, 9 липня, принесе невпевненість та емоційну нестабільність, проте деяких навпаки доля потішить любов'ю та теплом.

Так каже розклад за картами Таро на цей день від "Телеграфу". Щоб дізнатися, що саме для Вас приготував дев’ятий день липня, оберіть без роздумів одну з трьох карт на малюнку нижче:

Тепер подивіться, яка там була карта:

Зліва направо — перевернута Королева кубків, перевернута Двійка жезлів і Туз кубків

І розшифровуємо їх усе по порядку:

Перевернута Королева кубків

У перевернутому вигляді ця карта попереджає, що можливо у Вас буде поганий настрій з нотками депресії, у зв’язку з чим Ви можете захотіти забутися в алкоголі або серіалах, — постарайтеся заздалегідь придумати, чим зайнятися, щоб не потонути в безодні самокопань.

Перевернута Двійка жезлів

У цьому положенні карта радить дотримуватися в суботу нейтралітету в суперечках і конфліктах, щоб не стати жертвою маніпуляції, особливо це стосується робочих питань та колективу.

Туз кубків

Це карта любові емоційної та духовної, яка вказує, що в суботу у Вас може здійснитися таємне бажання або зустрітися кохання. Слухайте свою інтуїцію, не скупіться на любов до ближніх та зателефонуйте рідним, з якими давно не підтримували зв’язок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким двом знакам Зодіаку карти Таро обіцяють успіх у липні.