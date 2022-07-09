Таропрогноз на 10 июля 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Погадаем вместе, что уготовил Вам день грядущий

В воскресенье, 10 июля, многие смогут найти баланс между сферами жизни и достигнуть успехов в делах.

Во всяком случае, так можно трактовать расклад Таро, который "Телеграф" сделал на 10 день июля. Чтобы узнать, что сулят карты именно Вам, выберите одну из них на картинке ниже:

Теперь проверьте, какая это была карта:

Слева направо — Королева мечей, перевернутая Королева кубков и Двойка пентаклей

И расшифровываем их все по порядку:

Королева мечей

Эта королева расчётлива, амбициозна, успешна, но холодна и одинока. В воскресенье Вы сможете использовать разум и интуицию в своих действиях, чтобы достигнуть профессиональных успехов. На любовном фронте особых перемен не будет.

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Перевернутая Королева кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы будете подвержены унылому, депрессивному настроению, из-за чего захочется предаться плохим привычкам, забыться и заняться самокопанием, — лучше заранее придумать, чем бы хорошем заняться, чтобы "заземлиться". Интересно, что эта карта выпадает второй день подряд, — у кого-то эти выходные могут выдасться совсем неудачными.

Двойка пентаклей

Еще эта карта называется Владыка гармоничного изменения. Если в последнее время Вам было тяжело находить баланс между личной жизнью, эмоциями, работой и другими делами, то 10 июля это может хоть немного, но измениться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам зодиака карты Таро обещают успех в деньгах и работе до конца лета.