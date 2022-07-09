Таропрогноз на 10 липня 2022: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Погадаємо разом, що приготував Вам день прийдешній

У неділю, 10 липня, багато хто зможе знайти баланс між сферами життя та досягти успіхів у справах.

Принаймні так можна трактувати розклад Таро, який "Телеграф" зробив на 10 день липня. Щоб дізнатися, що обіцяють карти саме Вам, виберіть одну з них на малюнку нижче:

Тепер перевірте, яка це була карта:

Зліва направо — Королева мечів, перевернута Королева кубків і Двійка пентаклів

І розшифровуємо їх усе по порядку:

Королева мечів

Ця королева розважлива, амбітна, успішна, але холодна і самотня. У неділю Ви зможете використовувати розум та інтуїцію у своїх діях, щоб досягти професійних успіхів. На любовному фронті особливих змін не варто очікувати.

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Перевернута Королева кубків

У цьому положенні карта попереджає, що Ви будете схильні до похмурого, депресивного настрою, через що захочеться вдатися до поганих звичок, забутися і зайнятися самокопанням, — краще заздалегідь придумати, чим хорошим зайнятися, щоб "заземлитися". Цікаво, що ця карта випадає другий день поспіль — у когось ці вихідні можуть бути зовсім невдалими.

Двійка пентаклів

Ще ця карта називається Владика гармонійних змін. Якщо останнім часом Вам було важко знаходити баланс між особистим життям, емоціями, роботою та іншими справами, то 10 липня це може хоч трохи, але змінитись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким знакам зодіаку карти Таро обіцяють успіх у грошах та роботі до кінця літа.