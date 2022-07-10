Таропрогноз на 11 июля 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник
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У многих неделя начнется эффектно
Понедельник, 11 июля, может ознаменоваться трудностями и испытаниями, однако они принесут многим возможность развития и самосовершенствования.
Во всяком случае, об этом говорит расклад по картам Таро, который "Телеграф" приготовил на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, выберите одну из трех карт на картинке ниже:
Посмотрите, какая карта там была:
Теперь расшифровываем каждую карту по порядку:
Перевернутая Колесница
В этом положении карта предупреждает, что в понедельник Ваши эмоции могут выйти из-под контроля, из-за чего Вы можете совершить импульсивные, непродуманные и даже саморазрушительные поступки, о которых в будущем пожалеете.
Десятка жезлов
Эта карта еще называется Владыкой великой силы. Она говорит, что 11 июля Вы можете столкнуться с какой-то проблемой, однако Сила будет на Вашей стороне. Возможно, будет нелегко, но Вы предупреждены и справитесь.
Десятка мечей
Вам попался Владыка великой гибели. В понедельник какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом, однако вовсе не обязательно, что это станет для Вас трагедией, — возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака крупно повезет до конца июля.