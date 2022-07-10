Таропрогноз на 11 липня 2022: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

У багатьох тиждень розпочнеться ефектно

Понеділок, 11 липня, може ознаменуватися труднощами та випробуваннями, проте вони принесуть багатьом можливість розвитку та самовдосконалення.

Принаймні про це говорить розклад за картами Таро, який "Телеграф" приготував на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, виберіть одну з трьох карт на картинці нижче:

Подивіться, яка карта там була:

Зліва направо — перевернута Колісниця, Десятка жезлів та Десятка мечів

Тепер розшифровуємо кожну картку по порядку:

Перевернута Колісниця

У цьому положенні карта попереджає, що у понеділок Ваші емоції можуть вийти з-під контролю, через що Ви можете зробити імпульсивні, непродумані і навіть саморуйнівні вчинки, про які в майбутньому пошкодуєте.

Десятка жезлів

Ця карта ще називається Владикою великої сили. Вона каже, що 11 липня Ви можете зіткнутися із якоюсь проблемою, проте Сила буде на Вашій стороні. Можливо, буде нелегко, але Ви попереджені та впораєтеся.

Десятка мечів

Вам попався Владика великої загибелі. У понеділок якісь Ваші плани можуть накритися мідним тазом, проте зовсім не обов’язково, що це стане для Вас трагедією, можливо це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку пощастить до кінця липня.