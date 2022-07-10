Как сахар может увеличить урожай сладкого перца: секретный метод, о котором знают единицы

Приготовить такое удобрение проще простого.

Вырастить крупные и красивые сладкие перцы – вполне выполнимая задача, даже несмотря на требовательность этого растения. Главное знать о правильном уходе за перцем, и тогда даже начинающий огородник получит щедрый урожай этого овоща. Также очень важно правильно вносить удобрения.

А если знать о секретной подкормке, то можно увеличить урожай в несколько раз, пишет prostoway. Как правильно удобрять перец, а также чем, читайте дальше в материале.

Чем подкармливать перец

За культурой нужно правильно ухаживать с момента высадки в грунт. На начальных этапах перцу азот не нужен, а вот без фосфора и калия полноценный рост овоща невозможен. Для этого перец советуют подкармливать растение удобрением на основе пепла. Однако есть более эффективный способ увеличения урожайности культуры.

Отличная подкормка для перца получается из сахара. Это не значит, что кусты нужно просто посыпать сладким порошком, для удобрения готовится жидкий настой. Готовится оно так: сахар нужно просто растворить в воде. На литр жидкости нужно добавить максимум столовую ложку сладкого компонента. А после нужно полить перец "сладкой" водой.

Ранее "Телеграф" писал, что посадить рядом с перцем, чтобы получить хороший урожай.