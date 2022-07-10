Як цукор може збільшити врожай солодкого перцю: секретний метод, про який знають одиниці

Приготувати таке добриво найпростіше.

Виростити великі і красиві солодкі перці — цілком можливе завдання, навіть попри вимогливість цієї рослини. Головне знати про правильний догляд за перцем, і тоді навіть городник-початківець отримає щедрий урожай цього овочу. Також дуже важливо правильно вносити добрива.

А якщо знати про секретну підгодівлю, то можна збільшити врожай у кілька разів, пише prostoway. Як правильно удобрювати перець, а також чим читайте далі в матеріалі.

Чим підгодовувати перець

За культурою потрібно правильно доглядати з моменту висадження у ґрунт. На початкових етапах перцю азот не потрібен, а ось без фосфору та калію повноцінне зростання овочів неможливе. Для цього перець радять підгодовувати рослину добривом на основі попелу. Проте є ефективніший спосіб збільшення врожайності культури.

Відмінне підживлення для перцю виходить із цукру. Це не означає, що кущі потрібно просто посипати солодким порошком, для добрива готується рідкий настій. Готується воно так: цукор просто розчинити у воді. На літр рідини необхідно додати максимум столову ложку солодкого компонента. А потім треба полити перець "солодкою" водою.

Раніше "Телеграф" писав, що посадити поряд із перцем, щоб отримати добрий урожай.