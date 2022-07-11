Как правильно молиться в день Петра и Павла: тексты самых сильных молитв о любви и здоровье

В этот день апостолы Петр и Павел слышат все молитвы от верующих.

Во вторник, 12 июля, христиане восточного обряда отмечают один из самых важных церковных праздников — День Петра и Павла. В этот день принято с самого утра идти в церковь и помолиться. Если возможности сходить в церковь нет, то сделать это можно и дома. У святых Петра и Павла просят о заступничестве, защите от темных сил и об исцелении болезней.

В этом материале "Телеграф" собрал самые сильные молитвы, которые можно и нужно прочитать в этот день. В народе верят, что в день памяти Петра и Павла святые слышать все просьбы нуждающихся. Также мы рассказываем, как правильно молиться в этот день.

Как правильно молиться Петру и Павлу: тесты сильных молитв

Молиться можно как в церкви, так и дома. Перед молитвой нужно хорошо подготовиться: во-первых, вы должны быть в чистой и опрятной одежде, во-вторых, желательно молится наедине с собой, и третье, что нужно сделать — это перед тем, как произносить молитвенные слова несколько раз их перечитать, чтобы потом не запинаться.

Молитва Петру и Павлу о заступничестве и защите

О преславнии апостоли Петре и Павле, души за Христа предавшии и кровию вашею пажить Его удобрившии! Услышите чад ваших молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимыя. Се бо беззаконьми омрачихомся и того ради бедами, якоже тучами, обложихомся, елеа же добраго жития обнищахом зело и не возможем противитися волком хищным, иже расхищати наследие Божие дерзостно тщатся. О сильнии! Понесите немощи наша, не отлучайтеся духом от нас, да не разлучимся в конец от любве Божия, но крепким заступлением вашим нас защитите, да помилует Господь всех нас, молитв ваших ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших и да сподобит со всеми святыми блаженнаго Царствия и Брака Агнца Своего, Емуже честь и слава, и благодарение и поклонение, во веки веков. Аминь

Молитва Петру и Павлу о крепкой любви и счастливом браке

О святии апостоли Петре и Павле, не отлучайтеся духом от нас, грешных раб Божиих (имена), да не разлучимся вконец от любве Божия, но крепким заступлением вашим нас защитите, да помилует Господь всех нас молитв ваших ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобит со всеми святыми блаженнаго Царствия и брака Агнца Своего, Емуже честь и слава, и благодарение и поклонение во веки веков.

Молитва Петру и Павлу о здравии

О, святые апостолы Петр и Павел. Я, раб(а) Божий(ия) (имя), обращаюсь к вам с просьбами об исцелении и защите от недугов. Услышьте же просьбы мои молитвенные да не оставьте их без ответа. Как Господь Бог милосерден к тем, кто обращается к нему с молитвами, так и вы, ученики Спасителя нашего Иисуса Христа, будьте милосердны ко мне. Аминь.

Благодарственная молитва

Святый верховный Апостоле Петре, каменю веры, на Христе, краеугольном камени, в Церковь исповеданием назданный! Моли, да и аз, умными помышлении и плотскими похотении всегда колеблемый, на тоемжде Христе, Камени живом, избранном, честном, верою наздан всегда совершаюся любовию в храм духовен, в священство свято, вознесити жертвы духовныя Богови Иисусу Христу. Святый верховный Апостоле Павле, сосуде избранный Христов, благодати и славы Божия преисполненне! Моли имущаго власть над тварию Творца, да мя, ныне сосуд погубленный, сотворит Себе сосуд в честь, освящен и благопотребен, на всякое благое уготован. Аминь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что категорически нельзя делать в День Петра и Павла. Если нарушить эти запреты, то можно навлечь на себя беды и несчастья.