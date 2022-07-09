День Петра и Павла 2022: когда отмечается, история и традиции праздника

В эту дату лучше не ходить в лес.

В июле отмечается один из самых важных летних праздников, — день памяти сразу двух апостолов Петра и Павла, учеников Иисуса Христа. Также этот праздник завершает Петров пост. Отметим, что данный праздник почитался еще ранними христианами. Также его отмечали еще в Римской империи.

В этом материале "Телеграф" собрал все подробности об этом празднике: когда и как оно отмечается, его история и главные традиции. А также бонусом, мы составили небольшую подборку ярких поздравительных картинок.

Праздник Петра и Павла 2022: дата

День Петра и Павла отмечается 12 июля. Дата праздника фиксированная и не меняется из года в год. В этот день принято вспоминать житие, мученичества и страдания апостолов.

Праздник Петра и Павла 2022: история и традиции

Святой Петр — это одним из 12 апостолов. Он родился в семье простого рыбака и вместе с братом Андреем был призван в ученики к Иисусу Христу. Святой был свидетелем многих значимых событий. в жизни Иисуса. Также, апостола считают первым Папой Римским и основателем христианской церкви.

Апостол Павел не входил в число 12 апостолов, и в юности даже участвовал в гонениях на иудеев, однако после встречи с воскресшим Иисусом поверил в Бога. Его послания составляют значительную часть Нового завета.

В этот день принято ходить в церковь, посетить праздничное церковное богослужение, помолиться и поставить свечи за здравие родных. Также у Петра и Павла просят о заступничестве, защите от темных сил и об исцелении болезней.

Что нельзя делать в праздник Петра и Павла 2022

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. Работу в огороде и саду также стоит отложить.

Нельзя сквернословить, ссориться.

Нежелательно в этот день проводить церемонии бракосочетания.

Категорически нельзя вышивать и заниматься рукоделием.

Поздравления с праздником Петра и Павла 2022: картинки и открытки

Ранее сообщалось, что погода в Украине в июле ожидается с жаркими засушливыми периодами. Подробнее — в нашем материале.