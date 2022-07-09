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День Петра и Павла 2022: когда отмечается, история и традиции праздника

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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В народе праздник Петра называют праздником Солнца Новость обновлена 09 июля 2022, 13:45
В народе праздник Петра называют праздником Солнца

В эту дату лучше не ходить в лес.

В июле отмечается один из самых важных летних праздников, — день памяти сразу двух апостолов Петра и Павла, учеников Иисуса Христа. Также этот праздник завершает Петров пост. Отметим, что данный праздник почитался еще ранними христианами. Также его отмечали еще в Римской империи.

В этом материале "Телеграф" собрал все подробности об этом празднике: когда и как оно отмечается, его история и главные традиции. А также бонусом, мы составили небольшую подборку ярких поздравительных картинок.

Праздник Петра и Павла 2022: дата

День Петра и Павла отмечается 12 июля. Дата праздника фиксированная и не меняется из года в год. В этот день принято вспоминать житие, мученичества и страдания апостолов.

Праздник Петра и Павла 2022: история и традиции

Святой Петр — это одним из 12 апостолов. Он родился в семье простого рыбака и вместе с братом Андреем был призван в ученики к Иисусу Христу. Святой был свидетелем многих значимых событий. в жизни Иисуса. Также, апостола считают первым Папой Римским и основателем христианской церкви.

Апостол Павел не входил в число 12 апостолов, и в юности даже участвовал в гонениях на иудеев, однако после встречи с воскресшим Иисусом поверил в Бога. Его послания составляют значительную часть Нового завета.

Праздник Петра и Павла 2022

В этот день принято ходить в церковь, посетить праздничное церковное богослужение, помолиться и поставить свечи за здравие родных. Также у Петра и Павла просят о заступничестве, защите от темных сил и об исцелении болезней.

Что нельзя делать в праздник Петра и Павла 2022

  • Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. Работу в огороде и саду также стоит отложить.
  • Нельзя сквернословить, ссориться.
  • Нежелательно в этот день проводить церемонии бракосочетания.
  • Категорически нельзя вышивать и заниматься рукоделием.

Поздравления с праздником Петра и Павла 2022: картинки и открытки

Поздравления с праздником Петра и Павла 2022
Поздравления с праздником Петра и Павла 2022
Поздравления с праздником Петра и Павла 2022
Поздравления с праздником Петра и Павла 2022
Поздравления с праздником Петра и Павла 2022

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#Праздник #День Петра и Павла #Петра и Павла