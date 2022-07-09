День Петра та Павла 2022: коли відзначається, історія та традиції свята
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У цю дату краще не ходити до лісу.
У липні відзначається одне з найважливіших літніх свят — день пам’яті відразу двох апостолів Петра і Павла, учнів Ісуса Христа. Також це свято завершує Петрів піст. Зазначимо, що це свято вважалося ще ранніми християнами. Також його відзначали ще Римської імперії.
У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав усі подробиці про це свято: коли і як воно зазначається, його історія та головні традиції. А також бонусом ми склали невелику добірку яскравих вітальних картинок.
Свято Петра та Павла 2022: дата
День Петра та Павла відзначається 12 липня. Дата свята фіксована і не змінюється рік у рік. Цього дня заведено згадувати житіє, мучеництво і страждання апостолів.
Свято Петра та Павла 2022: історія та традиції
Святий Петро – це один із 12 апостолів. Він народився в сім’ї простого рибалки і разом із братом Андрієм був покликаний в учні до Ісуса Христа. Святий був свідком багатьох значних подій. у житті Ісуса. Також апостола вважають першим Папою Римським і засновником християнської церкви.
Апостол Павло не входив до числа 12 апостолів, і в юності навіть брав участь у гоніннях на юдеїв, проте після зустрічі з воскреслим Ісусом повірив у Бога. Його послання становлять значну частину Нового заповіту.
Цього дня заведено ходити до церкви, відвідати святкове богослужіння, помолитися і поставити свічки за здоров’я рідних. Також у Петра та Павла просять про заступництво, захист від темних сил та зцілення хвороб.
Що не можна робити у свято Петра та Павла 2022
- Заборонено займатися тяжкою фізичною працею. Роботу на городі та саду також варто відкласти.
- Не можна поганословити, сваритися.
- Небажано цього дня проводити церемонії одруження.
- Категорично не можна вишивати та займатися рукоділлям.
Привітання зі святом Петра та Павла 2022: картинки та листівки
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