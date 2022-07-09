День Петра та Павла 2022: коли відзначається, історія та традиції свята

У цю дату краще не ходити до лісу.

У липні відзначається одне з найважливіших літніх свят — день пам’яті відразу двох апостолів Петра і Павла, учнів Ісуса Христа. Також це свято завершує Петрів піст. Зазначимо, що це свято вважалося ще ранніми християнами. Також його відзначали ще Римської імперії.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав усі подробиці про це свято: коли і як воно зазначається, його історія та головні традиції. А також бонусом ми склали невелику добірку яскравих вітальних картинок.

Свято Петра та Павла 2022: дата

День Петра та Павла відзначається 12 липня. Дата свята фіксована і не змінюється рік у рік. Цього дня заведено згадувати житіє, мучеництво і страждання апостолів.

Свято Петра та Павла 2022: історія та традиції

Святий Петро – це один із 12 апостолів. Він народився в сім’ї простого рибалки і разом із братом Андрієм був покликаний в учні до Ісуса Христа. Святий був свідком багатьох значних подій. у житті Ісуса. Також апостола вважають першим Папою Римським і засновником християнської церкви.

Апостол Павло не входив до числа 12 апостолів, і в юності навіть брав участь у гоніннях на юдеїв, проте після зустрічі з воскреслим Ісусом повірив у Бога. Його послання становлять значну частину Нового заповіту.

Цього дня заведено ходити до церкви, відвідати святкове богослужіння, помолитися і поставити свічки за здоров’я рідних. Також у Петра та Павла просять про заступництво, захист від темних сил та зцілення хвороб.

Що не можна робити у свято Петра та Павла 2022

Заборонено займатися тяжкою фізичною працею. Роботу на городі та саду також варто відкласти.

Не можна поганословити, сваритися.

Небажано цього дня проводити церемонії одруження.

Категорично не можна вишивати та займатися рукоділлям.

Привітання зі святом Петра та Павла 2022: картинки та листівки

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