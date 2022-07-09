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День Петра та Павла 2022: коли відзначається, історія та традиції свята

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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У народі свято Петра називають святом Сонця Новина оновлена 09 липня 2022, 13:45
У народі свято Петра називають святом Сонця

У цю дату краще не ходити до лісу.

У липні відзначається одне з найважливіших літніх свят — день пам’яті відразу двох апостолів Петра і Павла, учнів Ісуса Христа. Також це свято завершує Петрів піст. Зазначимо, що це свято вважалося ще ранніми християнами. Також його відзначали ще Римської імперії.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав усі подробиці про це свято: коли і як воно зазначається, його історія та головні традиції. А також бонусом ми склали невелику добірку яскравих вітальних картинок.

Свято Петра та Павла 2022: дата

День Петра та Павла відзначається 12 липня. Дата свята фіксована і не змінюється рік у рік. Цього дня заведено згадувати житіє, мучеництво і страждання апостолів.

Свято Петра та Павла 2022: історія та традиції

Святий Петро – це один із 12 апостолів. Він народився в сім’ї простого рибалки і разом із братом Андрієм був покликаний в учні до Ісуса Христа. Святий був свідком багатьох значних подій. у житті Ісуса. Також апостола вважають першим Папою Римським і засновником християнської церкви.

Апостол Павло не входив до числа 12 апостолів, і в юності навіть брав участь у гоніннях на юдеїв, проте після зустрічі з воскреслим Ісусом повірив у Бога. Його послання становлять значну частину Нового заповіту.

Праздник Петра и Павла 2022

Цього дня заведено ходити до церкви, відвідати святкове богослужіння, помолитися і поставити свічки за здоров’я рідних. Також у Петра та Павла просять про заступництво, захист від темних сил та зцілення хвороб.

Що не можна робити у свято Петра та Павла 2022

  • Заборонено займатися тяжкою фізичною працею. Роботу на городі та саду також варто відкласти.
  • Не можна поганословити, сваритися.
  • Небажано цього дня проводити церемонії одруження.
  • Категорично не можна вишивати та займатися рукоділлям.

Привітання зі святом Петра та Павла 2022: картинки та листівки

Поздравления с праздником Петра и Павла 2022
Поздравления с праздником Петра и Павла 2022
Поздравления с праздником Петра и Павла 2022
Поздравления с праздником Петра и Павла 2022
Поздравления с праздником Петра и Павла 2022

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#Свято #День Петра і Павла #Петра і Павла