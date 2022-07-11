Як правильно молитися в день Петра і Павла: тексти найсильніших молитов про кохання та здоров’я

Цього дня апостоли Петро та Павло чують усі молитви від віруючих.

У вівторок, 12 липня, християни східного обряду відзначають одне з найважливіших церковних свят — День Петра та Павла. Цього дня заведено з самого ранку йти до церкви та помолитися. Якщо можливості сходити до церкви немає, зробити це можна і вдома. У святих Петра і Павла просять про заступництво, захист від темних сил та зцілення хвороб.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найсильніші молитви, які можна і потрібно прочитати цього дня. У народі вірять, що у день пам’яті Петра і Павла святі чутимуть усі прохання нужденних. Також ми розповідаємо, як правильно молитися цього дня.

Як правильно молитися Петру та Павлу: тести сильних молитов

Молитися можна як у церкві, так і вдома. Перед молитвою потрібно добре підготуватися: по-перше, ви повинні бути в чистому та охайному одязі, по-друге, бажано молитися наодинці з собою, і третє, що потрібно зробити – це перед тим, як вимовляти молитовні слова кілька разів їх перечитати, щоб потім не спинятися.

Молитва Петру та Павлу про заступництво та захист

О, преславні апостоли Петре і Павле, що душі за Христа віддали і кров’ю вашою ниву Його удобрили! Почуйте чад ваших молитви і зітхання, серцем скорботним нині принесені. Бо беззаконнями затьмарені і через те лихами, як хмарами, обкладені, єлея ж доброго життя не маємо зовсім і не можемо противитися вовкам хижим, які позбавити нас спадщини Божої нахабно намагаються. О, сильні! Понесіть немочі наші, не віддаляйтеся духом від нас, щоб не позбавилися зовсім любові Божої, але міцним заступленням вашим нас захистіть, щоб помилував Господь усіх нас, молитов ваших ради, щоб знищив рукописання незміряних гріхів наших і щоб сподобив з усіма святими блаженного Царства і Шлюбу Агнця Свого, Йому ж честь і Слава, і подяка і поклоніння, навіки віків.

Молитва Петру та Павлу про міцне кохання та щасливий шлюб

О, святії апостоли Петре і Павле, не віддаляйтеся духом від нас, грішних рабів Божих (імена), щоб не розлучилися зовсім від любові Божої, але міцним заступленням вашим нас захистіть, щоб помилував Господь всіх нас молитов ваших ради, щоб винищив же рукописання безмірних гріхів наших, і щоб сподобив з усіма святими блаженного Царства і шлюбу Агнця Свого, Йому ж честь і Слава, і подяка і поклоніння навіки віків.

Молитва Петру та Павлу про здоров’я

О, святі апостоли Петро і Павло. Я, раб (а) Божий (ія) (ім'я), звертаюся до вас з проханнями про зцілення і захисту від недуг. Почуйте ж прохання мої молитовні та не залиште їх без відповіді. Як Господь Бог милосердний до тих, хто звертається до нього з молитвами, так і ви, учні Спасителя нашого Ісуса Христа, будьте милосердні до мене. Амінь.

Подячна молитва

Святий Верховний Апостоле Петре, каменю віри, на Христі, наріжному камені, до церкви сповіданням наданий! Молі, та й аз, розумними помислі та плотськими похотении завжди колеблемий, на тоемжде Христі, камені живому, обраному, чесному, вірою наздан завжди звершуюся любов'ю в храм духовний, у священство свято, вознесити жертви духовния Богові Ісусу Христу. Святий Верховний Апостолі Павлі, посудині обраний Христів, благодаті та слави Божого сповнене! Молі імущаго влада над тварію Творця, та ма, нині посудину погублений, створить собі посудину в честь, освячений і благопотребен, на всяке благе уготований. Амінь.

Раніше "Телеграф" розповідав, що категорично не можна робити у День Петра та Павла. Якщо порушити ці заборони, то можна спричинити лиха і нещастя.