Топ-5 растений, которые отпугнут насекомых-вредителей с дачного участка

Такие растения-помощники еще и приятно пахнут

Летом дачный участок так и норовят атаковать самые разные насекомые, начиная от комаров, мух и мошек, заканчивая клещами, тлей и другими жуками. Справиться с крылатыми вредителями не так уже просто, даже используя агрессивные химикаты. Но есть выход: опытные огородники высаживают определенные растения на участке, которые отпугивают вредных насекомых.

Как передает "Телеграф", о растениях, которые не "дружат" с крылатыми паразитами, пишет издание Express. Дачники выделяют по меньшей мере пять цветов и трав, способных справиться с насекомыми и отпугнуть их от овощных и садовых культур.

Какие растения нужно высадить на участке, чтобы отпугнуть насекомых

Петуния

Природный пестицид, который отпугивают все — от тли до спаржевых жуков. Посадите их в саду, в горшки или поместите в подвесные корзины. Петунии любят солнце, и их можно сажать рядом с перцами, помидорами, базиликом и другими растениями, чтобы цветы лучше росли.

Бархатцы

Эти красивые растения источают отчетливый запах, который не нравится тле и комарам. Корни растения также отпугивают нематод (живущие в почве черви). Кроме того, бархатцы отлично отпугивают белокрылок.

Лаванда

Известное своим невероятным ароматом растение, которое действует против мотыльков, мух, блох и других насекомых.

Базилик

Мухи и комары не любят базилик, поэтому размещение контейнеров у дверных проемов удержит их от проникновения в дома. Базилик также может улучшить вкус помидоров и других культур, таких как спаржа и перец. А базиликовое масло убивает яйца комаров и может использоваться в качестве средства от этих насекомых.

Розмарин

Популярное растение отпугивает мошек, комаров и других вредных насекомых.

Ранее "Телеграф" рассказывал о растениях, которые нужно высаживать на огороде для отпугивания клещей.