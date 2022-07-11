Топ-5 рослин, які відлякають комах-шкідників із дачної ділянки

Такі рослини-помічники ще й приємно пахнуть

Влітку дачну ділянку так і норовлять атакувати різні комахи, починаючи від комарів, мух і мошок, закінчуючи кліщами, попелицями та іншими жуками. Впоратися з крилатими шкідниками не так просто, навіть використовуючи агресивні хімікати. Але є вихід: досвідчені городники висаджують певні рослини на ділянці, які відлякують шкідливих комах.

Як передає "Телеграф", про рослини, які не "дружать" із крилатими паразитами, пише видання Express. Дачники виділяють щонайменше п’ять квітів і трав, здатних впоратися з комахами та відлякати їх від овочевих і садових культур.

Які рослини потрібно висадити на ділянці, щоб відлякати комах

Петунія

Природний пестицид, який відлякують усіх — від попелиці до жуків. Посадіть їх у саду, горщику або помістіть у підвісні кошики. Петунії люблять сонце, і їх можна садити поруч із перцями, помідорами, базиліком та іншими рослинами, щоб квіти краще росли.

Чорнобривці

Ці красиві рослини випромінюють виразний запах, який не подобається попелиці та комарам. Коріння рослини також відлякують нематод (черви, що живуть у ґрунті). Крім того, чорнобривці відмінно відлякують білокрилок.

Лаванда

Відома своїм неймовірним ароматом рослина, яка діє проти метеликів, мух, блох та інших комах.

Базилік

Мухи й комарі не люблять базилік, тому розміщення контейнерів біля дверних отворів утримає їх від проникнення до будинків. Базилік також може покращити смак помідорів та інших культур, таких як спаржа та перець. А базилікова олія вбиває яйця комарів і може використовуватися як засіб від цих комах.

Розмарин

Популярна рослина відлякує мошок, комарів та інших шкідливих комах.

Раніше "Телеграф" розповідав про рослини, які потрібно висаджувати на городі для відлякування кліщів.