Бабушкин способ хранения огурцов свежими, если нет холодильника: дачные хитрости

Ранее наши бабушки как-то справлялись и без охлаждающих устройств

Даже в XXI веке некоторые дачники решают проблему хранения овощей без холодильника, и справляются они в этом довольно успешно.

Хранить свежие огурцы, если на даче нет холодильника, можно не только засаливанием. Продлить свежесть этих овощей можно двумя "бабушкиными" способами, пишет belnovosti.

Как сохранить огурцы свежими, если нет холодильник

Разместите огурцы в ящик с песком. Овощи должны лежать не прикасаясь друг к другу. Каждый слой пересыпаем песком, затем выкладываем новый ряд овощей. Размещаем тару в погребе. Сохраните свежесть огурцов в капусте, но для этого овощи должны расти вместе на одной грядке. Когда начнут завязываться кочаны, молодые огурцы закладываем в листья капусты. Затем кочаны с огурцами храним в погребе, причем до самой весны.

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