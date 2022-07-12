Бабусин спосіб зберігання огірків свіжими, якщо немає холодильника: дачні хитрощі

Раніше наші бабусі якось справлялися і без охолоджувальних пристроїв

Навіть у XXI столітті деякі дачники вирішують проблему зберігання овочів без холодильника, і справляються вони в цьому досить успішно.

Зберігати свіжі огірки, якщо на дачі немає холодильника, можна не лише засолюванням. Продовжити свіжість цих овочів можна двома "бабусиними" способами, пише belnovosti.

Як зберегти огірки свіжими, якщо немає холодильника

Розмістіть огірки в ящик із піском. Овочі повинні лежати не торкаючись один одного. Кожен шар пересипаємо піском, потім викладаємо новий ряд овочів. Розміщуємо тару у льоху. Збережіть свіжість огірків у капусті, але для цього овочі повинні рости разом на одній грядці. Коли почнуть зав’язуватися качани, молоді огірки закладаємо в листя капусти. Потім качани з огірками зберігаємо в льоху, причому до весни.

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