Завдяки цьому добриву огірки виростуть у 3 рази соковитіше: порада досвідчених городників

На городі за бажанням можна використовувати тільки натуральні добрива

Найважливіший етап у вирощуванні огірків – їхнє підживлення. Деякі городники вдаються до агресивної "хімії", але від цього можна легко відмовитися. Мало хто знає, що ідеальним натуральним добривом для огірків є такий простий продукт, як рис. До речі, прискорить процес зростання овочів можна теж за допомогою поливу з природних інгредієнтів.

Як пише "Телеграф", про користь рису як підживлення та добрива при вирощуванні огірків на городі повідомляє ресурс Ukr.Media. За словами досвідчених дачників, підгодовування овочевих культур, зокрема огірка, можна забезпечити без хімічної продукції. Рис – один із маловідомих, але дуже ефективних варіантів.

Рис – повністю екологічний засіб, тож якщо використовувати його як добриво, там не буде жодних хімічних сполук. Саме за допомогою цього продукту можна підгодувати огірки, щоб вони виросли більш соковитими та хрусткими.

Як підгодовувати огірки рисом:

Жменю непропареного рису подрібніть у машинці для кавових зерен. На одну чайну ложку борошна, що вийшло, візьміть один літр окропу. Наприклад, якщо використовується десятилітрове відро, необхідно 10 чайних ложок порошку. Дайте постояти розчину протягом 24 годин. Добре струсіть поживну суміш перед поливом. Підживлюйте рослини двічі на місяць.

Нагадаємо, є підживлення, яке не можна використовувати для огірків, коли з’явилися перші плоди. Досвідчені городники знають, що добрива, що застосовуються на початку сезону, не підходять рослинам під час дозрівання плодів.