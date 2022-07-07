Навіщо досвідчені дачники використовують на городі пиво, колу та молоко: 3 інгредієнти врятують від однієї напасті

Буквально вбивають рослини комахи-шкідники

Комахи, які харчуються листям або корінням рослин, можуть суттєво нашкодити врожаю. Практично всі дачники щорічно стикаються з цією проблемою і шукають спосіб позбутися шкідливих комах.

З кожним сезоном комахи пристосовуються до дії хімікатів, тому знищити їх стає важче, пише Ukr.Media. Проте досвідчені городники знайшли спосіб, що дозволить позбутися шкідників. Вони додають у різні розчини такі інгредієнти як пиво, молоко та колу.

Як пиво, кола та молоко допомагають городникам у боротьбі зі шкідниками

І пиво, і газованка, і молоко мають липкий ефект. Тому засоби, в які додані ці рідини, приклеюються до комах, чим збільшують свій ефект.

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