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Навіщо досвідчені дачники використовують на городі пиво, колу та молоко: 3 інгредієнти врятують від однієї напасті

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як знищити шкідників на городі, щоб уберегти врожай Новина оновлена 07 липня 2022, 12:08
Як знищити шкідників на городі, щоб уберегти врожай

Буквально вбивають рослини комахи-шкідники

Комахи, які харчуються листям або корінням рослин, можуть суттєво нашкодити врожаю. Практично всі дачники щорічно стикаються з цією проблемою і шукають спосіб позбутися шкідливих комах.

З кожним сезоном комахи пристосовуються до дії хімікатів, тому знищити їх стає важче, пише Ukr.Media. Проте досвідчені городники знайшли спосіб, що дозволить позбутися шкідників. Вони додають у різні розчини такі інгредієнти як пиво, молоко та колу.

Як пиво, кола та молоко допомагають городникам у боротьбі зі шкідниками

І пиво, і газованка, і молоко мають липкий ефект. Тому засоби, в які додані ці рідини, приклеюються до комах, чим збільшують свій ефект.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися мурах на дачі.

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#Комахи #Шкідники #Город