Зачем опытные дачники используют на огороде пиво, колу и молоко: 3 ингредиента спасут от одной напасти
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 54
Буквально убивают растения насекомые-вредители
Насекомые, которые питаются листьями или корнями растений, могут существенно навредить урожаю. Практически все дачники ежегодно сталкиваются с этой проблемой и ищут способ избавиться от вредных насекомых.
С каждым сезоном насекомые приспосабливаются к действию химикатов, поэтому уничтожить их становится все труднее, пишет Ukr.Media. Однако опытные огородники нашли способ, который позволит избавиться от вредителей. Они добавляют в разные растворы такие ингредиенты как пиво, молоко и колу.
Как пиво, кола и молоко помогают огородникам в борьбе с вредителями
И пиво, и газировка, и молоко обладают липким эффектом. Потому средства, в которые добавлены эти жидкости, приклеиваются к насекомым, чем наращивают собственный эффект.
Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от муравьев на даче.