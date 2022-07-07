Зачем опытные дачники используют на огороде пиво, колу и молоко: 3 ингредиента спасут от одной напасти

Буквально убивают растения насекомые-вредители

Насекомые, которые питаются листьями или корнями растений, могут существенно навредить урожаю. Практически все дачники ежегодно сталкиваются с этой проблемой и ищут способ избавиться от вредных насекомых.

С каждым сезоном насекомые приспосабливаются к действию химикатов, поэтому уничтожить их становится все труднее, пишет Ukr.Media. Однако опытные огородники нашли способ, который позволит избавиться от вредителей. Они добавляют в разные растворы такие ингредиенты как пиво, молоко и колу.

Как пиво, кола и молоко помогают огородникам в борьбе с вредителями

И пиво, и газировка, и молоко обладают липким эффектом. Потому средства, в которые добавлены эти жидкости, приклеиваются к насекомым, чем наращивают собственный эффект.

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