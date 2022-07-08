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Благодаря этому удобрению огурцы вырастут в 3 раза сочнее: совет опытных огородников

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Урожай огурцов зависит от подкормки
Урожай огурцов зависит от подкормки

На огороде при желании можно использовать только натуральные удобрения

Важнейший этап в выращивании огурцов – их подкормка. Некоторые огородники прибегают к агрессивной "химии", но от этого можно легко отказаться. Мало кто знает, что идеальным натуральным удобрением для огурцов является такой простой продукт, как рис. К слову, ускорит процесс роста овощей также можно с помощью полива из природных ингредиентов.

Как пишет "Телеграф", о пользе риса в качестве подкормки и удобрения при выращивании огурцов на огороде сообщает ресурс Ukr.Media. По словам опытных дачников, подкармливание овощных культур, в том числе огурца, можно обеспечить без химической продукции. Рис – один из малоизвестных, но весьма эффективных вариантов.

Рис – полностью экологической средство, то если использовать его как удобрение, там не будет никаких химических соединений. Именно с помощью этого продукта можно подкормить огурцы, чтобы они выросли более сочными и хрустящими.

Как подкармливать огурцы рисом:

  1. Горсть не пропаренного риса измельчите в машинке для кофейных зерен.
  2. На одну чайную ложку получившейся муки возьмите один литр кипятка. К примеру, если используется десятилитровое ведро, то необходимо 10 чайных ложек порошка.
  3. Дайте постоять раствору в течение 24 часов.
  4. Хорошо встряхните питательную смесь перед поливом. Подкармливайте растения дважды в месяц.

Напомним, есть подкормки, которые нельзя использовать для огурцов, когда появились первые плоды. Опытные огородники знают, что удобрения, применяемые в начале сезона, не подходят растениям в период созревания плодов.

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#Огурцы #Подкормка #Огород #Удобрение