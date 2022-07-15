Когда День бухгалтера 2022 в Украине: дата и главные традиции

До 2004 года праздник "День бухгалтера" в Украине существовал неофициально.

Среди праздников, которые выпадают на второй месяц лета, есть день, посвященный одной из самых востребованный профессий — бухгалтерам. Бухгалтера — это люди, которые занимаются рутинной, но очень нужной работой — работой с финансовыми документами.

В этом материале "Телеграф" собрал все подробности об этом празднике: когда и как оно отмечается, его история и главные традиции. А также бонусом, мы составили небольшую подборку ярких поздравительных картинок.

День бухгалтера 2022: дата

Международный день бухгалтерии отмечается 10 ноября и до 2004 года Украина также отмечала праздник в этот день Однако с 2004 года дату празднования перенесли на16 июля в честь принятия Закона Украины О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в 1999 году.

День бухгалтера 2022: история и традиции

История бухгалтерии берет свое начало с книги Луки Пачиоли "Все об арифметике, геометрии и пропорции", которая вышла в еще в 15 веке. Одним из ее разделов был посвящен подробному изложению бухгалтерского дела. Несмотря на то, что не Пачиоли был родоначальником бухгалтерии, именно его таковым считают.

В настоящее время профессия бухгалтера является одной из самых массовых и популярных. И это неудивительно, ведь такой специалист необходим на каждом предприятии, учреждении, организации. В их профессиональный праздник устраиваются корпоративы, коллективные поздравления, проводятся семинары и конференции для повышения квалификации. Также специалисты принимают поздравления и от своих родных, а также получают награды, грамоты и премии от руководства.

Поздравления с Днем бухгалтера 2022: картинки и открытки

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