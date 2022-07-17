Какие овощи можно собирать недозрелыми: правила хранения от опытных огородников

Если что-то не успело дозреть на грядке, еще есть шанс спасти урожай

Часто случается, что какие-то плоды на огороде не успевают поспеть из-за погодных условий, вредителей или болезней. Многие огородники попросту избавляются от "неправильных" овощей и утилизируют их. Так делать неверно, поскольку даже недозревшие растения можно спасти и получить урожай.

Как пишет ресурс Ukr Media, никакой угрозы нет, если речь идет о недозрелых помидорах или картофеле. Если эти культуры не успели поспеть до наступления холодов или необходимо срочно собрать урожай и транспортировать овощи, то выход есть. Важно лишь правильно хранить полузеленые плоды.

Как хранить недозревшие помидоры

Можете смело снимать плоды томатов с кустов недозрелыми. Ничего угрожающего для урожая в этом нет. Важно только правильно хранить помидоры: для этого выберите темное место. Там томаты не испортятся и благополучно дозреют.

Что делать, если картофель не успел дозреть

Картофель, оказывается, также можно выкапывать недозревшим. Собранные плоды храните в темном помещении. За 14-20 дней картошка подсохнет и сможет дозреть.

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