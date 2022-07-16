Колорадские жуки вас больше не побеспокоят: эффективное средство для борьбы с вредителями
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Приготовить такое натуральное средство очень легко.
Против "главного" врага всех огородников — колорадского жука в специальных магазинах продается множество различных средств, однако, увы, но не все они эффективны. А ведь бороться с ними нужно быстро и сразу, ведь каждый дачник знает, что это насекомое сожрет весь урожай картошки, да и не только ее, если ничего не делать.
Чтобы не тратить много денег на дорогостоящие яды, можно приготовить одно средство, которое намного эффективнее, пишет prostoway. И готовится оно достаточно просто из подручных средств.
Как приготовить эффективный яд против колорадского жука
Немногие знают, однако одним из лучших и достаточно эффективных средств в борьбе с этими насекомым является горчица. Особенно в сочетании с уксусом. При приготовлении средства от колорадского жука важно придерживаться правильных пропорций.
- Вам понадобиться 10 литров теплой воды, 200 г сухой горчицы и 100 миллилитров уксуса (лучше использовать 9-процентный продукт).
- Все компоненты соедините и тщательно перемешайте до получения однородной массы. Раствор можно применять сразу же.
Использовать его лучше во время цветения картофеля, а распылять яд желательно в утренние или вечерние часы.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о дешевом удобрении, которым можно подкармливать любые растения.