Колорадські жуки вас більше не потурбують: ефективний засіб для боротьби зі шкідниками

Приготувати такий натуральний засіб дуже легко.

Проти "головного" ворога всіх городників — колорадського жука в спеціальних магазинах продається безліч різних засобів, проте, на жаль, але не всі вони ефективні. Адже боротися з ними потрібно швидко і відразу, адже кожен дачник знає, що ця комаха зжере весь урожай картоплі, та й не тільки її, якщо нічого не робити.

Щоб не витрачати багато грошей на дорогі отрути, можна приготувати один засіб, який набагато ефективніший, пише prostoway. І готується воно досить просто із підручних засобів.

Як приготувати ефективну отруту проти колорадського жука

Мало хто знає, проте одним з кращих і досить ефективних засобів у боротьбі з цими комахами є гірчиця. Особливо у поєднанні з оцтом. При приготуванні засобу від жука колорадського важливо дотримуватися правильних пропорцій.

Вам знадобиться 10 літрів теплої води, 200 г сухої гірчиці та 100 мілілітрів оцту (краще використовувати 9-відсотковий продукт).

Усі компоненти з’єднайте та ретельно перемішайте до отримання однорідної маси. Розчин можна застосовувати одразу ж.

Використовувати його краще під час цвітіння картоплі, а розпорошувати отруту бажано в ранкові або вечірні години.

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