Які овочі можна збирати недозрілими: правила зберігання від досвідчених городників

Якщо щось не встигло дозріти на грядці, ще є шанс урятувати врожай

Часто трапляється, що якісь плоди на городі не встигають достигнути через погодні умови, шкідники або хвороби. Багато городників просто позбавляються "неправильних" овочів і утилізують їх. Так робити невірно, оскільки навіть недозрілі рослини можна врятувати та отримати врожай.

Як пише ресурс Ukr Media, жодної загрози немає, якщо йдеться про недозрілі помідори або картоплю. Якщо ці культури не встигли достигнути до настання холодів або треба терміново зібрати врожай і транспортувати овочі, то вихід є. Важливо лише правильно зберігати напівзелені плоди.

Як зберігати недозрілі помідори

Можете сміливо знімати плоди томатів із кущів недозрілими. Нічого загрозливого для врожаю у цьому немає. Важливо лише правильно зберігати помідори: для цього оберіть темне місце. Там помідори не зіпсуються і благополучно дозріють.

Що робити, якщо картопля не встигла дозріти

Картоплю, виявляється, також можна викопувати недозрілою. Зібрані плоди зберігайте у темному приміщенні. За 14-20 днів картопля підсохне і зможе дозріти.

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