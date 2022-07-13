Які овочі не тільки можна, а й потрібно поливати мильною водою: поради досвідчених городників

Мильна вода може стати в нагоді і на городі

Багато дачників вважають, що не можна поливати город водою з милом. Насправді ж, мильна вода може стати непоганим добривом для деяких овочевих культур та інших рослин. Єдине, не йдеться про миючі засоби, до складу яких входять агресивні хімікати — поверхнево-активні речовини (ПАР).

Як пише ресурс UkrMedia, досвідчені городники використовують мильну воду для поливу окремих рослин на дачній ділянці. До того ж, так можна більш екологічно та економно витрачати воду у вашому господарстві.

Так, якщо мити посуд чи інші предмети з господарським милом, воду можна повторно застосувати на ділянці. Цей нешкідливий розчин сприятиме нормалізації кислотності ґрунту.

Поливати мильною водою можна, наприклад, кущі малини та смородини, оскільки мило підлужує землю, що сприяє їх росту.

Крім того, мильна вода не протипоказана для поливу кабачків. Головна порада: не лити рідину прямо під корінь рослин. Краще виливати мильний розчин у невеликі канавки, які потрібно зробити попередньо довкола кабачкової грядки.

Ще одні любителі вологи – огірки, також не відмовляться від поливу нешкідливим мильним розчином.

Сміливо використовуйте воду з милом для поливу невибагливих квітів, бузку та газонної трави.

Нагадаємо, від правильного поливу залежить врожай огірків. Є кілька варіантів, чим поливати цю овочеву культуру на городі.

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