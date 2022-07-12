Яку рослину потрібно висадити поряд з помідорами на городі: відлякає шкідників і покращить смак плодів

Цей засіб допоможе відлякати попелицю і зробить помідори ще смачнішими

Виростити помідори на городі не так вже й складно. Але вся праця може бути марною, якщо томати знищать шкідники. Найбільш поширені з них – попелиця, яка дуже швидко розмножується та вбиває рослину.

Як передає "Телеграф", про важливі правила вирощування томатів на городі пише видання Express. Досвідчені городники розповіли, що створити природний захист томатним рослинам від таких шкідників, як попелиця, допоможе одна проста рослина – базилік. Більше того, він покращить смак плодів.

Так, попелиця висмоктує поживні речовини рослини з листя та стебел, що призводить до скручування листя. Зрештою, рослина може бути пошкоджена, що призведе до зниження врожайності та затримки зростання. А якщо оперативно не відреагувати на попелицю, то зрештою помідори можуть загинути.

За словами городників, хороша порада для природного захисту від шкідників посадити поблизу томатних кущів трохи базиліка. Його запах може допомогти відлякати попелицю і навіть покращити смак помідорів. Як бонус, їстівні листя і квіти прикрасять ваші літні салати.

Додамо, що важливо постійно поливати помідори, але не перестаратися, щоб коріння не почало гнити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як дачники "рятують" помідори на грядці, які потріскалися.