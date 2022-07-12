Какое растение нужно высадить рядом с помидорами на огороде: отпугнет вредителей и улучшит вкус плодов

Это средство поможет отпугнуть тлю и сделает помидоры еще более вкусными

Вырастить помидоры на огороде не так уж сложно. Но весь труд может оказать бесполезным, если томаты уничтожат вредители. Наиболее распространенные из них – тля, которая очень быстро размножается и убивает растение.

Как передает "Телеграф", о важных правилах выращивания томатов на огороде пишет издание Express. Опытные огородники рассказали, что создать естественную защиту томатным растениям от таких вредителей, как тля, поможет одно простое растение — базилик. Более того, он улучшит вкус плодов.

Так, тля высасывает питательные вещества растения из листьев и стеблей, что приводит к скручиванию листьев. В конце концов, растение может быть повреждено, что приведет к снижению урожайности и задержке роста. А если оперативно не отреагировать на тлю, то в конечном итоге помидоры могут погибнуть.

По словам огородников, хороший совет для естественной защиты от вредителей — посадить поблизости томатных кустов немного базилика. Его запах может помочь отпугнуть тлю и даже улучшить вкус помидоров. В качестве бонуса съедобные листья и цветы украсят ваши летние салаты.

Добавим, что важно постоянно поливать помидоры, но не переусердствовать, чтоб корни не начали гнить.

Ранее "Телеграф" сообщал, как дачники "спасают" помидоры на грядке, которые потрескались.