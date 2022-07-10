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Как применить скошенную траву в огороде: хитрость от бывалых дачников

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Зачем посыпать грядки зеленой травой
Зачем посыпать грядки зеленой травой

Опытные огородники знают, как можно применить в хозяйстве траву

Дачникам, чтобы получить хороший урожай, необходимо знать о процедурах рыхления и, конечно, о постоянных подкормках овощей, фруктов и ягод. Многих удивит, но в этих процессах поможет использование скошенной зеленой травы.

Ее можно смело применить в хозяйстве, пишет belnovosti. В использовании зеленой травы в огороде есть ряд неоспоримых плюсов.

Что можно сделать с зеленой травой на грядках

  • Использовать в качестве мульчирования. Известно, что под слоем травы влага медленнее испаряется, а это позволяет сократить число поливов.
  • Использовать в борьбе с сорняками. Просто аккуратно разложите слой травяной мульчи по грядкам.
  • Использовать для улучшения качества почвы. Растительная мульча насыщает землю кислородом и питательными веществами.

Использовать скошенную траву можно как на участке, так и в теплице.

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#Сорняки #Трава #Огород