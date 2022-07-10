Как применить скошенную траву в огороде: хитрость от бывалых дачников
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Опытные огородники знают, как можно применить в хозяйстве траву
Дачникам, чтобы получить хороший урожай, необходимо знать о процедурах рыхления и, конечно, о постоянных подкормках овощей, фруктов и ягод. Многих удивит, но в этих процессах поможет использование скошенной зеленой травы.
Ее можно смело применить в хозяйстве, пишет belnovosti. В использовании зеленой травы в огороде есть ряд неоспоримых плюсов.
Что можно сделать с зеленой травой на грядках
- Использовать в качестве мульчирования. Известно, что под слоем травы влага медленнее испаряется, а это позволяет сократить число поливов.
- Использовать в борьбе с сорняками. Просто аккуратно разложите слой травяной мульчи по грядкам.
- Использовать для улучшения качества почвы. Растительная мульча насыщает землю кислородом и питательными веществами.
Использовать скошенную траву можно как на участке, так и в теплице.
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