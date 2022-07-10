Як застосувати скошену траву на городі: хитрість від досвідчених дачників

Досвідчені городники знають, як можна застосувати у господарстві траву

Дачникам, щоб отримати хороший урожай, необхідно знати про процедури розпушування і, звичайно, про постійні підживлення овочів, фруктів та ягід. Багатьох здивує, але у цих процесах допоможе використання скошеної зеленої трави.

Її можна сміливо застосувати у господарстві, пише belnovosti. У використанні зеленої трави на городі є низка незаперечних плюсів.

Що можна зробити із зеленою травою на грядках

Використовувати як мульчування. Відомо, що під шаром трави волога повільніше випаровується, а це дозволяє скоротити кількість поливів.

Відомо, що під шаром трави волога повільніше випаровується, а це дозволяє скоротити кількість поливів. Використовувати у боротьбі з бур’янами. Просто акуратно розкладіть шар трав’яної мульчі по грядках.

Просто акуратно розкладіть шар трав’яної мульчі по грядках. Використовувати для покращення якості ґрунту. Рослинна мульча насичує землю киснем та поживними речовинами.

Використовувати скошену траву можна як на ділянці, так і у теплиці.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися мурах на дачі.