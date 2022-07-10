Як застосувати скошену траву на городі: хитрість від досвідчених дачників
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Досвідчені городники знають, як можна застосувати у господарстві траву
Дачникам, щоб отримати хороший урожай, необхідно знати про процедури розпушування і, звичайно, про постійні підживлення овочів, фруктів та ягід. Багатьох здивує, але у цих процесах допоможе використання скошеної зеленої трави.
Її можна сміливо застосувати у господарстві, пише belnovosti. У використанні зеленої трави на городі є низка незаперечних плюсів.
Що можна зробити із зеленою травою на грядках
- Використовувати як мульчування. Відомо, що під шаром трави волога повільніше випаровується, а це дозволяє скоротити кількість поливів.
- Використовувати у боротьбі з бур’янами. Просто акуратно розкладіть шар трав’яної мульчі по грядках.
- Використовувати для покращення якості ґрунту. Рослинна мульча насичує землю киснем та поживними речовинами.
Використовувати скошену траву можна як на ділянці, так і у теплиці.
Раніше "Телеграф" писав, як позбутися мурах на дачі.