Как спасти потрескавшийся помидор на огороде: хитрость опытных дачников

Решить проблему с трещинами на томатах можно с помощью простого средства

Частая проблема при выращивании овощных культур – трещины на плодах. Особенно подвержена этому процессу кожа плодов помидоров. Дело в том, что трещина не только портит внешний вид овоща, а и ведет к преждевременному повреждению и дозреванию. Помешать этому можно с помощью дешевого и подручного продукта – обычной соли, которая, к слову, используется и в качестве подкормки томатов.

Как пишет "Телеграф", о лайфхаке с солью, который сохранит урожай помидоров, сообщает ресурс UkrMedia. Опытные огородники пользуются простым трюком с солью и так "спасают" томаты. Ведь если не "заблокировать" трещину, то плоды почернеют и могут даже заплесневеть.

Чаще всего трещины на помидорах возникают из-за влажности грунта, ошибки в подкармливании, удаление листьев или дефицит необходимых веществ. Когда на томатом появляются повреждения, возникает плесень. Плоды попросту приходится выбрасывать. Поэтому есть два варианта, как поступить с такими овощами: немедленно переработать или "починить" с помощью соли.

Чтобы сохранить помидоры, которые потрескались, на грядке, возьмите на вашей кухне обычную соль и слегка присыпьте ею трещину на плоде. Так вы "законсервируете" повреждение и овощ будет цел еще какое-то время. Рано или поздно, конечно, вам придется найти применение таким томатам.

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