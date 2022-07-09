Копеечная подкормка, которая сделает помидоры намного слаще: хитрость от опытных дачников

Ингредиент для этой подкормки легко найти на кухне.

Чтобы получить хороший урожай помидоров, за ними нужен хороший уход, так как растение это довольно капризное и требовательное. Более того, с помощью качественной подкормки можно не только ускорить период плодоношения помидоров, но и добавить им сладости.

Для того чтобы сделать помидоры слаще, опытные дачники используют одно копеечное средство, пишет belnovosti. Така подкормка очень проста в приготовлении, но очень действенна "в работе". Как ее приготовить, читайте — далее.

Чем подкармливать помидоры, чтобы сделать их слаще

Удобрение для завязывания сладких плодов готовится из простых копеечных ингредиентов, одно из которых точно есть на каждой кухне. В ведре воды растворяют 1 ст. л. соли и 250 г древесной золы. После полученный раствор оставляют настаиваться два дня.

Очень важно, чтобы зола была качественной. Нельзя добавлять продукт горения, который получился после сжигания бытового мусора и прочих отходов. Именно древесная зола содержит важные для помидоров вещества, благодаря которым плоды становятся более мясистыми. А соль прибавляет им сладости.

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