Копійчане підживлення, яке зробить помідори набагато солодшим: хитрість від досвідчених дачників

Інгредієнт для цього підживлення легко знайти на кухні.

Щоб отримати хороший урожай помідорів, за ними потрібен хороший догляд, тому що рослина ця досить примхлива і вимоглива. Щобільше, за допомогою якісного підживлення можна не лише прискорити період плодоношення помідорів, а й додати їм солодкості.

Для того, щоб зробити помідори солодшими, досвідчені дачники використовують один копійчаний засіб, пише belnovosti. Таке підживлення дуже просте в приготуванні, але дуже дієве "в роботі". Як її приготувати, читайте далі.

Чим підгодовувати помідори, щоб зробити їх солодшими

Добриво для зав’язування солодких плодів готується із простих копійчаних інгредієнтів, одне з яких точно є на кожній кухні. У відрі води розчиняють 1 ст. л. солі та 250 г деревної золи. Після одержаного розчину залишають настоюватися два дні.

Дуже важливо, щоб зола була якісною. Не можна додавати продукт горіння, який вийшов після спалювання побутового сміття та інших відходів. Саме деревна зола містить важливі для помідорів речовини, завдяки яким плоди стають м’ясистішими. А сіль додає їм солодкості.

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