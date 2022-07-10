Як врятувати потрісканий помідор на городі: хитрість досвідчених дачників

Вирішити проблему з тріщинами на томатах можна за допомогою простого засобу

Часта проблема при вирощуванні овочевих культур – тріщини на плодах. Особливо схильна до цього процесу шкіра плодів помідорів. Справа в тому, що тріщина не тільки псує зовнішній вигляд овочів, а й веде до передчасного пошкодження та дозрівання. Завадити цьому можна за допомогою дешевого та підручного продукту – звичайної солі, яка, до речі, використовується і як підживлення томатів.

Як пише "Телеграф", про лайфхак із сіллю, який збереже врожай помідорів, повідомляє ресурс UkrMedia. Досвідчені городники користуються простим трюком із сіллю і так "рятують" томати. Адже якщо не "заблокувати" тріщину, то плоди почорніють і можуть навіть запліснявіти.

Найчастіше тріщини на помідорах виникають через вологість ґрунту, помилки в підгодовуванні, видалення листя або дефіцит необхідних речовин. Коли на помідорі з’являються пошкодження, виникає цвіль. Плоди просто доводиться викидати. Тому є два варіанти, як вчинити з такими овочами: негайно переробити або "полагодити" за допомогою солі.

Щоб зберегти помідори, які потріскалися на грядці, візьміть на вашій кухні звичайну сіль і злегка присипте нею тріщину на плоді. Так ви "законсервуєте" пошкодження і овоч буде цілий ще якийсь час. Рано чи пізно, звичайно, вам доведеться знайти застосування таким томатам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яке удобрення збільшить урожай помідорів у рази.