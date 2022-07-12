Подручное средство вмиг отпугнет тлю с участка: секрет бывалых огородников

Тля быстро размножается, поэтому эту проблему нужно решать очень быстро

Тля, несмотря на свой мизерный размер, может причинить огромный вред саду и огороду. Из-за этого вредителя у растений желтеют, увядают и скручиваются листья. Более того, насекомые могут привлечь других вредителей, таких как муравьи, которые могут причинить еще больший ущерб. Избавиться от тли на дачном участке можно не только с помощью известного народного средства — настоя полыни, а и обычного подручного компонента.

Как сообщает "Телеграф", о методе борьбы с тлей на дачном участке пишет издание Express. По словам опытных огородников, справиться с ненавистным вредителем поможет одно простейшее средство – моющее для посуды.

Чтобы отпугнуть тлю с участка, приготовьте специальный раствор. Для этого возьмите бутылку с распылителем, добавьте туда немного жидкости для мытья посуды с водой и распылите ее на растение. Так вы "задушите" тлю. Огородники не советуют проворачивать этот маневр в яркую и солнечную погоду. Лучше делать распыление утром или вечером, то есть без палящего солнца. Как раз в это время тля наиболее активна.

Опытные дачники рекомендуют регулярно осматривать растения, и как только замечаете тлю – быстро решать эту проблему, поскольку насекомое мгновенно размножается. Мелкие вредители любят прятаться под листьями и внутри некоторых культур, таких как салат и брокколи. Регулярная проверка и опрыскивание при необходимости помогут держать ситуацию под контролем.

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Садоводы также призывают избегать чрезмерного удобрения растений, так как это приведет к новым побегам, которые любят тли. Тля особенно любит молодые, нежные растения, поэтому убедитесь, что удобрения вносятся либо сразу, либо в меньших количествах в течение сезона.

Добавим, что жаркая и сухая погода – благоприятное время для заражения тлей. Поэтому важно обеспечивать достаточный полив растениям на огороде.

Ранее "Телеграф" рассказал, что помогут справиться с вредными насекомыми на огороде некоторые растения. Их запахи убийственны для комаров, мух, мошек, тли, клещей и других жуков.