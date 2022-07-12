Підручний засіб вмить відлякає попелиць з ділянки: секрет бувалих городників

Попелиця швидко розмножується, тому цю проблему потрібно вирішувати дуже швидко

Попелиця, незважаючи на свій мізерний розмір, може завдати величезної шкоди саду та городу. Через цього шкідника у рослин жовтіють, в’януть і скручуються листя. Більш того, комахи можуть привабити інших шкідників, таких як мурахи, які можуть завдати ще більшої шкоди. Позбутися попелиці на дачній ділянці можна не лише за допомогою відомого народного засобу — настою полину, а й звичайного підручного компонента.

Як повідомляє "Телеграф", про метод боротьби з попелицею на дачній ділянці пише видання Express. За словами досвідчених городників, впоратися з ненависним шкідником допоможе один найпростіший засіб — миючий для посуду.

Щоб злякати попелицю з ділянки, приготуйте спеціальний розчин. Для цього візьміть пляшку з розпилювачем, додайте туди небагато рідини для миття посуду з водою та розпорошіть її на рослину. Так ви "задушите" попелицю. Городники не радять провертати цей маневр у яскраву та сонячну погоду. Краще робити розпилення вранці або ввечері, тобто без сильного сонця. Саме в цей час попелиця найактивніша.

Досвідчені дачники рекомендують регулярно оглядати рослини, і як тільки помічаєте попелицю – швидко вирішувати цю проблему, оскільки комаха миттєво розмножується. Дрібні шкідники люблять ховатися під листям і всередині деяких культур, таких як салат і броколі. Регулярна перевірка й обприскування за потреби допоможуть тримати ситуацію під контролем.

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Садівники також закликають уникати надмірного добрива рослин, оскільки це призведе до нових пагонів, які люблять попелиці. Попелиця особливо любить молоді, ніжні рослини, тому переконайтеся, що добрива вносяться або відразу, або в менших кількостях протягом сезону.

Додамо, що спекотна та суха погода – сприятливий час для зараження попелиць. Тому важливо забезпечувати достатній полив рослин на городі.

Раніше "Телеграф" розповів, що допоможуть впоратися зі шкідливими комахами на городі деякі рослини. Їхні запахи вбивчі для комарів, мух, мошок, попелиці, кліщів та інших жуків.