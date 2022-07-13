Какие овощи не только можно, но и нужно поливать мыльной водой: советы опытных огородников

Мыльная вода может пригодится и на огороде

Многие дачники считают, что нельзя поливать огород водой с мылом. На самом же деле, мыльная вода может стать неплохим удобрением для некоторых овощных культур и других растений. Единственное, речь не идет о моющих средствах, в состав которых входят агрессивные химикаты — поверхностно-активные вещества (ПАР).

Как пишет ресурс UkrMedia, опытные огородники используют мыльную воду для полива отдельных растений на дачном участке. К тому же, так можно более экологично и экономно расходовать воду в вашем хозяйстве.

Так, если мыть посуду или иные предметы с хозяйственным мылом, то воду можно повторно применить на участке. Этот безвредный раствор будет способствовать нормализации кислотности почвы.

Поливать мыльной водой можно, к примеру, кусты малины и смородины, так как мыло подщелачивает землю, что способствует их росту.

Кроме того, мыльная вода не противопоказана для полива кабачков. Главный совет: не лить жидкость прямо под корень растений. Лучше выливать мыльный раствор в небольшие канавки, которые нужно сделать предварительно вокруг кабачковой грядки.

Еще одни любители влаги – огурцы, также не откажутся от полива невредным мыльным раствором.

Смело используйте воду с мылом для полива неприхотливых цветов, сирени и газонной травы.

Напомним, от правильного полива зависит урожай огурцов. Есть несколько вариантов, чем поливать эту овощную культуру на огороде.

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