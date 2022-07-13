Укр

Какие овощи не только можно, но и нужно поливать мыльной водой: советы опытных огородников

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
338
От правильного полива зависит урожай многих огородных культур
От правильного полива зависит урожай многих огородных культур

Мыльная вода может пригодится и на огороде

Многие дачники считают, что нельзя поливать огород водой с мылом. На самом же деле, мыльная вода может стать неплохим удобрением для некоторых овощных культур и других растений. Единственное, речь не идет о моющих средствах, в состав которых входят агрессивные химикаты — поверхностно-активные вещества (ПАР).

Как пишет ресурс UkrMedia, опытные огородники используют мыльную воду для полива отдельных растений на дачном участке. К тому же, так можно более экологично и экономно расходовать воду в вашем хозяйстве.

Так, если мыть посуду или иные предметы с хозяйственным мылом, то воду можно повторно применить на участке. Этот безвредный раствор будет способствовать нормализации кислотности почвы.

Поливать мыльной водой можно, к примеру, кусты малины и смородины, так как мыло подщелачивает землю, что способствует их росту.

Кроме того, мыльная вода не противопоказана для полива кабачков. Главный совет: не лить жидкость прямо под корень растений. Лучше выливать мыльный раствор в небольшие канавки, которые нужно сделать предварительно вокруг кабачковой грядки.

Еще одни любители влаги – огурцы, также не откажутся от полива невредным мыльным раствором.

Смело используйте воду с мылом для полива неприхотливых цветов, сирени и газонной травы.

Напомним, от правильного полива зависит урожай огурцов. Есть несколько вариантов, чем поливать эту овощную культуру на огороде.

Ранее "Телеграф" рассказал, чем нужно опрыскивать свеклу в июле, чтобы получить урожай сочных корнеплодов. Полезный раствор подкормит растения и предотвратит многие болезни.

Теги:
#Огород