На войне с россией погиб известный украинский телеведущий

Карим Гуламов не дожил до своего 35-летия десять дней

На фронте погиб ведущий "Хит парада" на музыкальном телеканале М2 Карим Гуламов. 26 июля Гуламову должно было исполниться 35 лет.

О смерти шоумена сообщили друзья на его странице в Фейсбук.

"Проклятая война забирает лучших. Светлая память Герою. Покойся с миром, Друг", — говорится в сообщении. Также смерть Гуламова подтвердила украттнская певица и телеведущая Оля Цибульская.

"Мой золотой друг… Мое сердце на куски. Я не хочу верить, что больше не услышу и не обниму", — написала артистка.

Что известно о Кариме Гуламове

Карим Гуламов родился в Обухове. Стал широко известен в 2018 году как ведущий "Военного хит-парада" на канале М2. В первые дни полномасштабной войны телеведущий вступил в ряды ВСУ. В последнее время жил в Ирпене Киевской области.

Последний пост в Инстаграме Карима Гуламова датируется 16 июлем.

Ранее "Телеграф" сообщал о гибели на фронте чемпиона Украины по водному поло в составе "Динамо" Виталия Лисуна.