Три растения, которые нужно успеть посадить на огороде в июле

Некоторые растения могут расти вплоть до осени

В июле начинается первый сбор урожая, а значит освобождается место на огороде. Опытные дачники эффективно используют почву и на свободные грядки высаживают другие растения. Тем более, что в середине лета можно успеть вырастить еще много овощей до наступления холодов.

Как пишет ресурс Ukr.media, урожай можно продлить, поскольку некоторые овощные культуры замечательно растут, если их высадить в июле. В числе таких растений укроп, редис и свекла.

Укроп

Эту полезную зелень можно посеять на свободной территории участка в июле. В результате вы будете обеспечены укропом чуть ли не до первого снега, и сможете употреблять свежую зелень в различных блюдах. К тому же, укроп легко переносит температурные перепады и не требует специального ухода.

Редис

Мало кто знает, но эта весенняя культура годится и для посадки в разгар лета. Осенью вы получите урожай сочных и молодых овощей. Главное правило – поливать растение, так как редис любит влагу.

Свекла

Еще один овощ, который стоит высадить на огороде в середине лета, свекла. Ей для хорошего роста всего лишь требуется достаточное освещение. Если хотите ускорить рост овощей, то используйте узкие грядки и позаботьтесь о своевременном поливе.

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