Три рослини, які потрібно встигнути посадити на городі у липні

Деякі рослини можуть рости аж до осені

У липні починається перший збір урожаю, а отже, звільняється місце на городі. Досвідчені дачники ефективно використовують ґрунт і на вільні грядки висаджують інші рослини. Тим більше, що в середині літа можна встигнути виростити ще багато овочів до холодів.

Як пише ресурс Ukr.media, врожай можна продовжити, оскільки деякі овочеві культури чудово ростуть, якщо їх висадити в липні. Серед таких рослин кріп, редис і буряк.

Кріп

Цю корисну зелень можна посіяти на вільній території ділянки у липні. В результаті ви будете забезпечені кропом чи не до першого снігу, і зможете вживати свіжу зелень у різних стравах. До того ж кріп легко переносить температурні перепади і не вимагає спеціального догляду.

Редиска

Мало хто знає, але ця весняна культура годиться і для посадки у розпал літа. Восени ви отримаєте врожай соковитих та молодих овочів. Головне правило — поливати рослину, тому що редиска любить вологу.

Буряк

Ще один овоч, який варто висадити на городі в середині літа, буряк. Йому для гарного зростання лише потрібно достатнє освітлення. Якщо хочете прискорити зростання овочів, то використовуйте вузькі грядки й подбайте про своєчасне поливання.

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