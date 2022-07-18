Чим обробити рослини на городі, по яких вдарив град: поради досвідчених дачників

Після граду, якщо діяти оперативно, можна врятувати овочеві культури на городі

Вся ваша праця на городі може бути зіпсована через погіршення погодних умов. Одне з найсерйозніших випробувань для рослин на дачній ділянці – град. Великі частинки льоду можуть буквально поранити листя, стебла та навіть плоди овочевих культур. На щастя, досвідчені городники знають, як рятувати рослини, що побило градом.

Як пише ресурс Ukrmedia, після граду необхідно зробити низку простих дій. Своєчасна реакція та оперативна допомога рослинам збереже ваш урожай.

По-перше, дачники радять відразу ж після граду провести огляд території городу та позбутися пошкоджених плодів та пагонів. Якщо якісь плоди пошкодилися і не встигли дозріти, їх доведеться зібрати та зберігати у спеціальних умовах. Про те, як зберегти недозрілі овочі, ми писали раніше.

По-друге, городники у такому разі обробляють рослини фунгіцидом. Йдеться про препарати, до складу яких входить мідь. Підійдуть будь-які препарати для захисту від грибкових захворювань. Один із поширених засобів — мідний купорос, він підсушить пошкодження та прискорить процес загоєння. Головна мета такої маніпуляції: не дати свіжим ранам на рослинах "прокласти дорогу" різним болячкам. При цьому потрібно обробляти навіть незначні пошкодження і найменші порізи та дірки. Робити це слід після того, як рослини підсохнуть.

По-третє, після граду не можна поспішати з підживленням. Добрива дозволяється вносити лише через 2-3 дні після профілактики хвороб.

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