Що зробити, щоб помідори були соковитими і без тріщин: два важливі правила городників

Якщо ви будете дотримуватися двох простих правил, то отримаєте небувалий урожай помідорів

Помідори добре ростуть на яскравому сонці та при теплих температурах. Але коли температура стає надто високою, а сонце надто інтенсивним, рослини починають "відключатися" і переходять у режим виживання. Через спеку овочі не отримують достатньої кількості вологи і в результаті на плодах можуть з’явитися тріщини.

Про два важливі правила, яких необхідно дотримуватись при вирощуванні томатів на городі, пише видання Express. Йдеться, перш за все, про достатнє поливання і своєчасне прибирання пожовклого листя.

Чому потрібно прибирати нижнє листя у кущів томатів на городі

Досвідчені дачники радять видаляти листя з нижньої частини томатів, щоб допомогти їм пережити сильну спеку. Це зменшить кількість необхідної води та покращить циркуляцію повітря, що дуже важливо у спеку. Прибирати листя потрібно, як тільки воно починає жовтіти. Крім того, так ви допоможете направити поживні речовини до верхівки і плодів, що ростуть. А ще така маніпуляція усуне можливість розмноження попелиці та інших комах на рослинах помідорів, що зрештою може призвести до їхньої загибелі. Коли рослина піддається тепловому стресу, то стає набагато вразливішою для пошкоджень від шкідників.

Під час аномальної спеки городники повинні уважно стежити за своїми рослинами на наявність шкідників або хвороб. Якщо їх не лікувати, ці проблеми можуть завдати шкоди вашій томатній грядці. До того ж, рослинам буде потрібно набагато більше часу, щоб оговтатися від шкідників або хвороб в умовах теплового стресу.

Як часто потрібно поливати помідори у спеку

Якщо рослини вже відчувають тепловий стрес, їх інстинкти виживання змусять споживати більше води, щоб залишатися здоровими. Частий полив необхідний завжди, але особливо він важливий під час сильної спеки. Більше того, саме достатній полив запобігатиме розтріскуванню плодів. Грунт навколо помідорів повинен залишатися добре зволоженим.

Досвідчені дачники використовують хитрощі з пляшкою, щоб зберегти кущі зволоженими. Просто викопайте яму поруч із рослиною і встановіть у землі якомога глибше перевернуту пляшку. Відріжте основу і використовуйте її як лійку, щоб доставляти воду прямо до коріння, так вона не осідатиме на поверхні ґрунту.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти томати, якщо потрібно терміново зібрати врожай, а він не встиг дозріти.