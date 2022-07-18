Что сделать, чтобы помидоры были сочными и без трещин: два важных правила огородников

Если вы последуете двум простым правилам, то получите небывалый урожай помидоров

Помидоры хорошо растут на ярком солнце и при теплых температурах. Но когда температура становится слишком высокой, а солнце слишком интенсивным, растения начинают "отключаться" и переходят в режим выживания. Из-за жары овощи не получают достаточного количества влаги и в результате на плодах могут появиться трещины.

О двух важных правилах, которые необходимо соблюдать при выращивании томатов на огороде, пишет издание Express. Речь идет, прежде всего, о достаточном поливе и своевременной уборке пожелтевших листьев.

Почему нужно убирать нижние листья у кустов томатов на огороде

Опытные дачники советуют удалять листья с нижней части томатов, чтобы помочь им пережить сильную жару. Это уменьшит количество необходимой воды и улучшит циркуляцию воздуха, что очень важно в жаркую погоду. Убирать листья нужно, как только они начинают желтеть. Кроме так, так вы поможете направить питательные вещества к растущей верхушке и плодам. А еще такая манипуляция устранит возможность размножения тли и других насекомых на растениях помидоров, что в конечном итоге может привести к их гибели. Когда растение подвергается тепловому стрессу, то становится гораздо более уязвимым для повреждений от вредителей.

Во время аномальной жары огородники должны внимательно следить за своими растениями на наличие признаков вредителей или болезней. Если их не лечить, эти проблемы могут нанести ущерб вашей томатной грядке. К тому же, растениям потребуется гораздо больше времени, чтобы оправиться от вредителей или болезней в условиях теплового стресса.

Как часто нужно поливать помидоры в жару

Если растения уже испытывают тепловой стресс, то их инстинкты выживания заставят потреблять больше воды, чтобы оставаться здоровыми. Частый полив необходим всегда, но особенно он важен во время сильной жары. Более того, именно достаточный полив предотвратит растрескивание плодов. Почва вокруг помидоров должна оставаться хорошо увлажненной.

Опытные дачники используют уловку с бутылкой, чтобы сохранить кусты увлажненными. Просто выкопайте яму рядом с растением и установите в земле как можно глубже перевернутую бутылку. Отрежьте основание и используйте его как воронку, чтобы доставлять воду прямо к корням, так она не будет оседать на поверхности почвы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить томаты, если нужно срочно собрать урожай, а он не успел дозреть.