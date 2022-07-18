Чем обработать растения на огороде, по которым ударил град: советы опытных дачников

После града, если действовать оперативно, есть возможность спасти овощные культуры на огороде

Все ваши труды на огороде могут быть испорчены из-за ухудшения погодных условий. Одно из самых серьезных испытаний для растений на дачном участке – град. Крупные частицы льда могут буквально поранить листья, стебли и даже плоды овощных культур. К счастью, опытные огородники знают, как спасать растения, которые побило градом.

Как пишет ресурс Ukrmedia, после града необходимо сделать ряд простых действий. Своевременная реакция и оперативная помощь растениям сохранит ваш урожай.

Во-первых, дачники советуют сразу же после града провести осмотр территории огорода и избавиться от поврежденных плодов и побегов. Если какие-то плоды повредились и не успели созреть, их придется собрать и хранить в специальных условиях. О том, как сохранить недозрелые овощи, мы писали ранее.

Во-вторых, огородники в таком случае обрабатывают растения фунгицидом. Речь идет о препаратах, в состав которых входит медь. Подойдут и любые препараты для защиты от грибковых заболеваний. Одно из распространенных средств — медный купорос, он подсушит повреждения и ускорит процесс заживления. Главная цель такой манипуляции: не дать свежим ранам на растениях "проложить дорогу" различным болячкам. При этом, нужно обрабатывать даже незначительные повреждения и самые маленькие порезы и дыры. Делать это следует после того, как растения подсохнут.

В-третьих, после града нельзя спешить с подкормкой. Удобрения разрешается вносить лишь спустя 2-3 дня после профилактики болезней.

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