Что нужно сделать перед тем, как выкопать лук: хитрость опытных огородников

Небольшая уловка поможет ускорить процесс роста луковиц

Чтобы получить хороший урожай лука, его необходимо своевременно выкопать. А перед этим опытные огородники проворачивают небольшую хитрость, благодаря которой плоды вырастают крупными и долго хранятся.

Очень важно, чтобы лук успел сформировать защитную шелуху, иначе овощи не сохранятся до весны. Как пишет ресурс ukr.media, опытные дачники рекомендуют выкапывать лук в конце июля или первых числах августа и обязательно подкапывают грядку вилами накануне.

Ускорить процесс дозревания лука и сделать так, чтобы головки росли крупными и здоровыми, совсем просто. Для этого огородники осуществляют одну нехитрую манипуляцию: в 20-х числах июля приподнимают вилами грядку с луком. Эта хитрость позволит надорвать корни, благодаря чему ускорится поступление питательных веществ из надземной части к луковицам.

Когда нужно выкапывать лук на огороде

Собрать урожай лука нужно своевременно. Если вы сделаете это рано, то плоды не будут иметь прочную шелуху и быстро испортятся. А если опоздать с выкапыванием, то лук сгниет в земле. Рекомендуется убирать лук в конце июля или начале августа, в это время на земле появляются так называемые перья лука. Если они засохли и лежат на почве – можете браться за дело.

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