Чем удобрять перец, чтобы он рос сочным и крупным: совет опытных огородников

Без нужных веществ болгарский перец не даст хорошего урожая

Чтобы получить щедрый урожай болгарского перца, важно не только выбирать правильных соседей-растений, а и своевременно подкармливать плоды. Один из важнейших этапов в выращивании этой культуры на огороде – удобрения. Сезон подкормки продолжается весь июль.

Опытные огородники знают, что для активного формирования новой завязи и плодоношения перцев необходима правильная подкормка. Именно в июле происходит цветение растений, образуется завязь и начинает формироваться урожай, невозможный без ряда микро- и макроэлементов. О том, какие удобрения необходимы болгарскому перцу на огороде, пишет ресурс Ukr.Media.

Так, корневой системе этой огородной культуры нужен кальций. Дачники стараются использовать удобрения, которые легко усваиваются растениями. Это, к примеру, могут быть препараты с кальцием и бором в хелатных формах. К слову, бор способствует цветению и образованию завязи.

Для сочности и сахаристости болгарского перца потребуется калий и магний. Огородники рекомендуют применять в период плодоношения сульфат магния. Еще одна важная подкормка в это время — монофосфат калия. В середине лета, по словам дачников, так же хороший эффект даст гумат калия.

Вносить удобрения следует согласно инструкциям. Чаще всего предполагается концентрация минеральных солей в воде для взрослых растений в расчете 20-25 г на 10 л воды.

Напомним, отличная подкормка для перца получается из сахара. Как правильно вносить это простое удобрение, ранее писал "Телеграф".