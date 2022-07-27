Чим удобрювати перець, щоб він ріс соковитим і великим: порада досвідчених городників

Без потрібних речовин болгарський перець не дасть гарного врожаю

Щоб отримати щедрий урожай болгарського перцю, важливо не лише вибирати правильних сусідів-рослин, а й своєчасно підживлювати плоди. Один із найважливіших етапів у вирощуванні цієї культури на городі – добрива. Сезон підживлення триває весь липень.

Досвідчені городники знають, що для активного формування нового зав’язі та плодоношення перців необхідне правильне підживлення. Саме у липні відбувається цвітіння рослин, утворюється зав’язь і починає формуватися врожай, неможливий без низки мікро- й макроелементів. Про те, які добрива потрібні болгарському перцю на городі, пише ресурс Ukr.Media.

Так, кореневій системі цієї городньої культури потрібний кальцій. Дачники намагаються використовувати добрива, які легко засвоюються рослинами. Це, наприклад, можуть бути препарати з кальцієм і бором у хелатних формах. До речі, бор сприяє цвітінню та утворенню зав’язі.

Для соковитості та цукристості болгарського перцю знадобиться калій і магній. Огородники рекомендують застосовувати під час плодоношення сульфат магнію. Ще одне важливе підживлення в цей час — монофосфат калію. У середині літа, за словами дачників, також хороший ефект дасть гумат калію.

Вносити добрива слід згідно з інструкціями. Найчастіше передбачається концентрація мінеральних солей у воді для дорослих рослин у розрахунку 20-25 г на 10 л води.

Нагадаємо, відмінне підживлення для перцю виходить із цукру. Як правильно вносити це просте добриво, раніше писав "Телеграф".