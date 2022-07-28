Що потрібно зробити перед тим, як викопати цибулю: хитрість досвідчених городників

Невеликий прийом допоможе прискорити процес зростання цибулин

Щоб отримати добрий урожай цибулі, її необхідно своєчасно викопати. А перед цим досвідчені городники провертають невелику хитрість, завдяки якій плоди виростають великими та довго зберігаються.

Дуже важливо, щоб цибуля встигла сформувати захисне лушпиння, інакше овочі не збережуться до весни. Як пише ресурс ukr.media, досвідчені дачники рекомендують викопувати цибулю наприкінці липня або на початку серпня і обов’язково підкопують грядку вилами напередодні.

Прискорити процес дозрівання цибулі та зробити так, щоб головки росли великими й здоровими, зовсім просто. Для цього городники здійснюють одну нехитру маніпуляцію: у 20-х числах липня трохи піднімають вилами грядку з цибулею. Ця хитрість дозволить надірвати коріння, завдяки чому прискориться надходження поживних речовин із надземної частини до цибулин.

Коли потрібно викопувати цибулю на городі

Зібрати врожай цибулі потрібно вчасно. Якщо ви зробите це рано, то плоди не матимуть міцного лушпиння і швидко зіпсуються. А якщо запізнитися з викопуванням, то цибуля згниє у землі. Рекомендується прибирати цибулю в кінці липня або на початку серпня, в цей час на землі з’являються так звані пір’я цибулі. Якщо вони засохли і лежать на ґрунті – можете братися до справи.

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