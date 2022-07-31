Что нужно сделать с помидорами в августе, чтобы получить хороший урожай: процедуры, о которых не стоит забывать
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В августе нужно обязательно выполнить несколько действий.
Чтобы вырастить вкусные и сочные помидоры, недостаточно вырастить рассаду и пересадить ее в грунт. Хороший урожай томатов будет лишь у тех огородников, которые постоянно ухаживают за своим огородом и растениями.
Август — это особенный месяц для всех дачников, ведь в это время растения нуждаются в особенном уходе. Однако многие дачники забывают о некоторых важных процедурах и в итоге теряют свой урожай, пишет belnovosti.
Как ухаживать за томатами в августе
- Удалить пасынки — избыток побегов мешает томатам полноценно развиваться и вовремя созревать.
- Удалить верхнюю часть культуры — процедура, которая значительно увеличивает шансы, что помидоры быстрее созреют. Однако важно, чтобы над верхней кистью находилось хотя бы пару листочков.
- Защитить от болезней — не стоит забывать и об обработке кустов средствами против опасных недугов.
- Защитить от вредителей — обязательно нужно внести растворы против вредителей: клещей, колорадских жуков и других насекомых.
- Подкормить растение — и конечно же удобрения. Чтобы помидоры хорошо плодоносили, им нужны питательных вещества, содержащие калийные и фосфорные компоненты.
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